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مستشفى الحريري: لا إمكان للتلقيح دون موعد مسبق من وزارة الصحة حصرا

21 - فبراير - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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تؤكد إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، “تعذر مركز لقاح كورونا في المستشفى، استقبال الراغبين بالحصول على اللقاح وخدمتهم إلا في حال حصولهم على موعد مسبق، بواسطة رسالة نصية يتلقونها من منصة وزارة الصحة العامة ويتم إبرازها عند قدومهم إلى المركز، بناء على تعليمات وزارة الصحة العامة”.

وتمنت على المواطنين والمقيمين “التزام الالية التي وضعتها الوزارة والتقيد بالخطوات التالية قبل القدوم إلى مركز التلقيح:

أولا: التسجيل على المنصة الخاصة بوزارة الصحة العامة.
ثانيا: الحصول على موعد مسبق بواسطة رسالة نصية من منصة وزارة الصحة حصرا”.

وختمت إدارة المستشفى إن “مركز الاتصالات الخاص بلقاح كورونا في خدمة المواطنين والمقيمين لتقديم المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل والجواب على أسئلتهم حول اللقاح من خلال الاتصال على الرقم 01832070 أو على خدمة الواتساب على الرقم 70056182 أو بواسطة الطبيب الآلي – الروبوت على الرقم 81919469”.

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