مستشفى الحريري: لا حالات شفاء جديدة واستقرار الحالات الحرجة على واحدة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن عدد المرضى المصابين بفيروس “كورونا” الموجودين داخل المستشفى قيد المتابعة هو 15 مريضا بينهم حالة واحدة حرجة.

جاء ذلك في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، الذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 390 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس “كورونا” الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 15.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: صفر.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 246 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: صفر

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 1.

– حالات وفاة: صفر.

وذكر بأن مركز الاتصالات الخاص بفيروس “كورونا” للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*