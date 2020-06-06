مستشفى الحريري: وفاة مسن وحالتان حرجتان بينهما رضيع

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي، عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة، بلغ 485 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة، هو 34 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس والتي نقلت من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 15 حالة.

كما أعلن شفاء مصابين اثنين خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليرتفع بذلك مجموع حالات الشفاء داخله منذ البداية حتى تاريخه، إلى 218 حالة، مشيرا أيضا إلى إخراج حالتين إلى الحجر المنزلي “بعد تأكيد الطبيب على شفائهما سريريا”.

وذكر أن عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالتان من ضمنهما طفل يبلغ من العمر 25 يوما وهو يعاني من مشكلة قلبية خلقية.

وأعلن أيضا تسجيل حالة وفاة لرجل في العقد الثامن من العمر كان يعاني من أمراض مزمنة.

ودعا من يود معرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وختم مذكرا بأن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 7897961-76”.