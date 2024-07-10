مستشفى الحريري يرحب بإقرار مرسوم بدل المثابرة

اعتبرت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، أن “بعد كلام وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أخيرا عن تفاني موظفي المستشفيات الحكومية وتضحياتهم، يأتي إقرار المرسوم المتعلق بتغطية بدل المثابرة والإنتاجية للعاملين في المستشفيات كخطوة إيجابية تُحاكي هذه التضحيات وتمنحنا بعض حقوقنا”.

وشكرت في بيان، “الحكومة اللبنانية وبخاصة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، الذي سعى منذ اللحظة الأولى لإقرار الحوافز للقطاع العام لتشملنا كعاملين في مؤسسات عامة استشفائية”.

ختمت:”إننا إذ نقدّر لوزير الصحة وفريق عمله جهودهم في دعم المستشفى الحكومي، فإننا نأمل أن تستمر وزارة الصحة عبر الحكومة بتغطية نفقات بدل المثابرة والإنتاجية، ولا تقتصر بذلك على أربعة أشهر كما جاء القرار حيث أن معظم المستشفيات الحكومية وفي مقدمتها مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بالكاد تتمكن إدارتها من تسديد الرواتب، وبالتالي ستكون عاجزة عن دفع الحقوق الإضافية للموظف ما يهددنا بالحرمان منها”.