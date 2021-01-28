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مستشفى الحريري ينفي المعلومات المتداولة عن رفضه استقبال سيدة في الطوارئ

28 - يناير - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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نفت ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان ما تم نشره في الفيديو المصور على موقع “صفحة وينية الدولة” لسيدة “مسنة” بحال حرجة تعاني من سعال شديد موجودة على مدخل المستشفى، وتؤكد إدارة المستشفى أن المعلومات الواردة في هذا الخبر كاذبة ومفبركة.

وافادت إدارة المستشفى أن “السيدة ليست امرأة مسنة بل هي تبلغ من العمر ?? سنة، وهي تعاني من اضطرابات نفسية، ولا تشتكي من أي مشاكل في الجهاز التنفسي”، مؤكدة أن السيدة حضرت إلى طوارئ المستشفى وتم استقبالها وهي تتلقى العناية اللازمة، كما يظهر في الفيديو المرفق ربطا”، مشيرة الى “أن السيدة تتردد دائما إلى طوارئ المستشفى للحصول على بعض المسكنات”.

واوضحت الادارة ان “المستشفى يستقبل كافة مرضاه بشكل اعتيادي، وخاصة العدد الكبير من المصابين بفيروس الكورونا الذين يتدفقون إلى الطوارئ للعلاج، ويتمنى على كافة المعنيين توخي الدقة وعدم نشر أي خبر من دون مراجعة الإدارة تحت طائلة الملاحقة القانونية”، رافضة “أن توجه أي إهانة للعاملين لديها”، مبدية اسفها لهذا الافتراء الذي طال فريق التمريض والأطباء في قسم الطوارئ، بدل أن يكافأ ويقدر كافة العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين على صمودهم في التصدي لمرض كوفيد-19 طيلة هذه الجائحة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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