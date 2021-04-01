الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشفى الحريري: 112 اصابة و52 حالة حرجة ووفاتان

1 - أبريل - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، واشار الى أن “مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكافة الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقاً من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182″.

وجاء في التقرير:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 60
AstraZeneca: 201

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 461 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1070 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 52

– حالات وفاة: 2”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الاتصالات جوني القرم
القرم: تحية لهذه المؤسسة الضامنة لاستقرار الوطن
انفجار مرفأ بيروت
ماذا قال اهالي الضحايا بعد سقوط جزء من الاهراءات وعشية الذكرى الثانية لانفجار المرفأ؟
المحروقات
أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نوح زعيتر
توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
الخبز لبنان
إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"