مستشفى الحريري: 17 حالة حرجة وإخراج 5 مصابين إلى الحجر المنزلي

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 454 فحصا، وان عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 69 مريضا.

أما عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة هو 16 حالة.

وإذ لفت إلى عدم تسجيل أية حالة شفاء جديدة، واستقرار عدد المتعافين داخله منذ البداية حتى تاريخه، عند 259 حالة شفاء، أعلن إخراج 5 حالات إيجابية إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا.

وأعلن وجود 17 حالة حرجة داخله.

ودعا من يود معرفة عدد الإصابات على كل الأراضي اللبنانية، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وختم مذكرا بأن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الWhatsApp 897961-76”.