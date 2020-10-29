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مستشفى الحريري: 30 حالة حرجة وحالتا وفاة

منذ ساعة واحدة
مستشفى الحريري

مستشفى الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس Covid-19، وجود 30 حالة حرجة داخله وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 400.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 596.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.
– حالات وفاة: 2.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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