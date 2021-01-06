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مستشفى الحريري: 37 حالة حرجة و6 شفاءات ولا وفيات

منذ ساعة واحدة
مستشفى رفيق الحريري الجامعي - بيروت حيث تم تخصيص قسم الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا

مستشفى رفيق الحريري الجامعي - بيروت حيث تم تخصيص قسم الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا © REUTERS / MOHAMED AZAKIR

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19. وبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 627 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 834 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37

– حالات وفاة: 0

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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