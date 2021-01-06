مستشفى الحريري: 37 حالة حرجة و6 شفاءات ولا وفيات

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19. وبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 627 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 834 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37
– حالات وفاة: 0