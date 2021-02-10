مستشفى الحريري: 4 وفيات و22 إصابة جديدة

أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات العائدة إلى فيروس كورونا / Covid-19، المعلومات الآتية:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الياعات الـ 24 المنصرمة: 632 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 112

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 5

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 947 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

– حالات وفاة: 4