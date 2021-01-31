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مستشفى الحريري: 53 حالة حرجة

31 - يناير - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:

“عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 524 فحصا

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 106

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23

عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 903 حالات شفاء

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

حالات وفاة: 0”

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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