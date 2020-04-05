مستشفى الحريري: 55 حالة شفاء… واستقبال 12 حالة مشتبه بإصابتها بالكورونا

صدر التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا في مستشفى رفيق الحريري.

وجاء فيه:

– وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 35 إصابة.

– تم استقبال 12 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

– تماثلت إصابة واحدة بفيروس كورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية 55 حالة شفاء.

– بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج 6 حالات مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المرضى سريريا وإبلاغهم بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.

– تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة في العقد الثامن من العمر كانت تعاني من أمراض مزمنة.

– إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج.

– لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.