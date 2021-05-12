الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشفى الحريري: 64 اصابة و32 حالة حرجة

12 - مايو - 2021
مستشفى الحريري

مستشفى الحريري

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:
Pfizer: 300
AstraZeneca: 256

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 248 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 64

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 7

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1139 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب
بو حبيب: التواصل بدأ مع الوسيط الأميركي
بعلبك
عشائر بعلبك معزّيةً بالشهيد شمص: نقف صفًّا واحدًا خلف قيادة الجيش
رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر
صيف واعد.. الأشقر: لبنان أمام فرصة حقيقية لالتقاط أنفاسه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سفينة "اينرجين" في كاريش
إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!