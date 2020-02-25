مستشفى الحريري: 7 حالات في الحجر الصحي

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أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن المستشفى استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 32 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا”، “وخضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة واحتاج 7 منها إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي”.

وعددت في نشرتها اليومية الإجراءات التي اتخذت:

– “أجريت فحوص مخبرية لـ18 حالة، وجاءت نتيجتها سلبية.

– خرجت 3 حالات كانت في منطقة الحجر الصحي اليوم بعد توصيتها بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما وتم تزويدها كل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، بعدما أجري لها فحص فيروس “كورونا” المستجد مرّتين في مختبرات” مستشفى رفيق الحريري الجامع”ي، وقد جاءت النتيجة سلبية في المرّتين.

– في منطقة الحجر الصحي يوجد حتى اللحظة 8 حالات، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهؤلاء أتت سلبية.

– لا تزال الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد في وحدة العزل وهي في حال مستقرة وتتلقى العلاج اللازم”.