مستشفى الحريري: 8 حالات حرجة و22 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 545 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة هو 50 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة 22 حالة.

وأعلن عدم تسجيل أي حالة شفاء جديدة من بين المرضى الموجودين داخله، وبالتالي استقرار عدد المتعافين فيه منذ البداية حتى تاريخه، على 249 حالة شفاء.

وإذ أعلن أيضا عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وعدم إخراج أي مصاب إلى الحجر المنزلي، خلال ال24 ساعة الماضية، أفاد أن عدد الحالات الحرجة داخله ارتفع إلى 8.

ودعا من يود معرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وختم مذكرا بأن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الWhatsApp 897961-76”.