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مستشفى الحريري:111 اصابة و981 حالة شفاء و156 لقاحا

25 - فبراير - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، وأشار الى ان مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكافة الراغبين من الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182.

وجاء في التقرير:
– عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: 156.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 906 فحوصات.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 111.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 981 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها:
عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.
حالات وفاة:2.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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