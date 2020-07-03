مستشفى الفقيه الطبي عرض علاج فيروس كورونا بالأوزون

مستشفى الفقيه الطبي عرض بمؤتمر صحافي علاج فيروس كورونا بالأوزون
مستشفى الفقيه الطبي عرض بمؤتمر صحافي علاج فيروس كورونا بالأوزون

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نظمت إدارة مستشفى الفقيه الطبي، مؤتمراً صحافياً بعنوان “إقتراح علاج فيروس كورونا”، في حضور الهيئة الإدارية للمستشفى وفاعليات إعلامية.

وقدمت المؤتمر الزميلة نادين خزعل، والبداية كانت مع صاحب المستشفى الدكتور عبد الله فقيه الذي ألقى كلمة شكر فيها الإعلاميين على تلبيتهم الدعوة لحضور المؤتمر. ثم كانت مداخلة لمدير المستشفى السيد يوسف عبد الله الفقيه الذي عدد إنجازات المستشفى وذكر عددا من العمليات النوعية التي أجريت في المستشفى.

وفي الختام، شرح البروفسور بلال عبيد تقنية علاج فيروس كورونا عبر الأوزون، الذي يتميز بأنه يرفع من نسبة الmetabolism ويرمم الأنسجة ويقتل البكتيريا، ولما كان من أخطر أعراض الكورونا الإجهاد التأكسدي، فإن خصائص الأوزون البيولوجية تجعله مرشحا ليكون علاجا فعالا لفيروس الكورونا.

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