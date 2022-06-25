مستشفى المنلا: قسما محدودا تعرض لخلل ولفترة وجيزة وليس المستشفى بأكمله

أعلنت إدارة مستشفى المنلا في طرابلس، تعرض مبنى المستشفى لصاعق بسبب العاصفة القوية صباح اليوم، رغم انه مجهز ضد الصواعق، ما أدى الى اضرار جزئية ومحدودة ولفترة وجيزة في الشبكة الكهربائية.

ولفتت في بيان، الى انه “تمت صيانة الاعطال لكي يعود تشغيل القسم الذي تعرض للأضرار، وحرصا من إدارة المستشفى على سلامة المرضى، تم نقل طفلين مع مواكبة فريق طبي مختص الى المستشفيات المحيطة”، مؤكدا ان “قسما محدودا من المستشفى تعرض لخلل ولفترة وجيزة وليس المستشفى بأكمله كما تم تداوله في بعص وسائل الاعلام”.

وأكدت ان “المستشفى وخلال فترة اصلاح الأعطال، لم يتأثر أي مريض بتلك الحادثة واستمر المستشفى في تأمين عمل ادواته الطبية ومولداته الكهربائية وعادت الأمور الى طبيعتها.

وشددت على “حرص المستشفى الدائم في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها المواطنون بشكل عام واهل الشمال وطرابلس بشكل خاص، على أن يستمر، كما عادته منذ أكثر من ستين سنة، الى جانب المرضى في توفير رعاية طبية حديثة بما يعكس التزام مستشفى المنلا الكامل وغير المحدود برسالته الطبية السامية”.

وختمت بدعوة الوسائل الإعلامية الى “التحقق من معلوماتها والتدقيق فيها قبل نشرها”.