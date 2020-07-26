مستشفى الهمشري يجري فحوصات ل 58 عينة من تجمع الشبريحا

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أخذ فريق طبي من مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 58 عينة من تجمع الشبريحا للاجئين الفلسطينيين، على طريق صور، لإجراء فحوصات ال PCR، وذلك بتوجيهات من سفير دولة فلسطين أشرف دبور ، وبالتنسيق مع قائد منطقة صور التنظيمية توفيق عبدالله وبتنظيم من الدفاع المدني و”كشافة الرسالة الإسلامية”، وفي حضور مختار الشبريحا رضا عون.

وأكد مدير مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين، لتوفيق عبدالله وللمختار عون، أن “نتائج الفحوصات ستظهر في وقت متأخر من هذه الليلة، بإذن الله”.