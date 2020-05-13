مستشفى الياس الهراوي: لا علاقة لنا بالأكاذيب عبر وسائل التواصل الإجتماعي

أعلنت إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة في بيان، أن كل المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا ونتائج فحوصات ال PCR التي تجرى داخل المستشفى تصدر بعلم وزارة الصحة وتنشر عبر الصفحة الرسمية للمستشفى.

وأكد البيان أن “لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد عن الأخبار المغرضة والأكاذيب التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تسبب خلق البلبلة ونشر الذعر لدى المواطنين. وفي هذا السياق لن تتوانى إدارة المستشفى عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق من يقوم بتأليف الأخبار الكاذبة ومن يساهم في نشرها”.

وتناقلت معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونسبت الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة عن 16 حالة ايجابية من ضمن فحوصات ال PCR التي تجرى فيها.

توازياً، أجرى مستشفى رفيق الحريري 421 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.

وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 26 إصابة.