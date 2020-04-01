مستشفى بشري الحكومي يستقبل أوَّل إصابتين بـ”كورونا”

أعلنت ادارة مستشفى بشري الحكومي عن استقبال أوَّل إصابتين بفيروس الكورونا في مركز الحجر الصحي في المستشفى الجديد في مبنى مار ماما.

وقد تمَّ نقل هاتين الحالتين بسيارة الإسعاف التابعة للمستشفى المخصصة حاليًا لنقل حالات الكورونا تحت إشراف أطباء متخصصين.

إشارةً الى أنَّ وزارة الصحة العامة أعلنت في وقتٍ سابق أنه “حتى تاريخ 1/4/2020، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم أمس، علمًا ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 490 فحصًا”.

ولفتت “الصحة” الى أنه “لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة.