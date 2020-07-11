مستشفى راشيا: اعتداء على طبيب وممرضين واداريين ومسعفين

اعلنت ادارة مستشفى راشيا الحكومي واللجنة الطبية في المستشفى في بيان أنه “وفي قسم الطوارئ بمستشفى راشيا الحكومي حصل اعتداء مستنكر و مرفوض على الفريق الطبي والتمريضي والإداري حيث تعرض الدكتور جميل فرحات و بعض الممرضين و الاداريين و مسعفي الصليب الأحمر للتهجم اللفظي و الجسدي من قبل مرافقي أحد المرضى”.

واضاف البيان: نستنكر أشد الاستنكار وندين الاعتداء المشين على الطبيب الدكتور جميل فرحات و موظفي المستشفى و نؤكد أن اي تعرض لكرامة إي طبيب إنما يطال الجسم الطبي بكامله والطبيب ليس مكسر عصا لأحد كائن من كان”.

وتابع: “الاعتداءات المتكررة في الاونة الأخيرة على عدة مؤسسات استشفائية و اطباء وعاملين صحيين يضع على المحك مستقبل هذه المهنة الإنسانية حيث أصبح الطبيب يفكر مرتين قبل التوجه إلى الطوارئ للقيام بواجبه و الوقوف مع المرضى و اوجاعهم لذا نطالب نقابة الأطباء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و التقدم باقتراحات تشريعية أسوة بنقابات الاطباء في الدول المتحضرة و اقتراح قوانين رادعة تحمي العاملين الصحيين كذلك ندعو لجنة الصحة في مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار القوانين ليستطيع الطبيب القيام بواجبته المهنية بأمان و بمعزل عن التهديد و الغوغائية”.

ودعت يوم الاثنين في 13.07.2020 إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة عند الثانية عشر بعد الظهر استنكارا لما حدث