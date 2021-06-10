الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشفى رفيق الحريري أعلن إطلاق ماراثون فايزر السبت والأحد المقبلَين

10 - يونيو - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي “اطلاق ماراتون تلقيح “فايزر” للفئة العمرية 55 وما فوق ولذوي الاحتياجات الخاصة من عمر 16 وما فوق، لكل مواطن أو مقيم على الأراضي اللبنانية ولم يتلق اللقاح من قبل، وذلك يومي السبت 12 والأحد 13 حزيران 2021 من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 6 مساء”.

وطلبت في بيان، “من جميع الراغبين بالحصول على اللقاح إبراز مستند التسجيل على منصة Covax مع كلمة المرور، وإحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية – جواز سفر – إخراج قيد فردي جديد – مستند إقامة. ويشترط للاستفادة من الماراتون ألا يكون المواطن أو المقيم قد حصل على موعد مسبق لتلقي اللقاح من منصة وزارة الصحة العامة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    عملية سلب
    تعرض شاب لمحاولة قتل وسلب في النبطية.. اليكم التفاصيل
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة: جزء من أدوية السرطان أصبح الآن مؤمنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة