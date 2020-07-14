مستشفى رفيق الحريري تسلمت كمية مازوت تبرعت بها شركة Liquigas

اعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان اليوم، انها “تسلمت تبرعات بمادة المازوت من شركة Liquigas ظهر اليوم، كمساهمة من قبل رئيس مجلس ادارتها اوسكار يمين، مؤلفة من 30 ألف ليتر من المازوت لصالح المستشفى.

وشكرت إدارة المستشفى “كل من وقف الى جانب المستشفى خلال جائحة الكورونا وهي تؤمن أنه خلال هذه الظروف العصيبة من الضروري أن نقف جنبا إلى جنب ويدا بيد للحد من انتشار هذا الفيروس، وتقدر عاليا هذه المساهمات التي تشكل دعما أساسيا للمستشفى على أثر تداعيات أزمة التقنين الكهربائي على المستشفى وشح مادة المازوت التي تهدد مولداته بالتوقف عن العمل”.

واكدت “بذل قصارى جهدها لاحتواء هذه الأزمة والاستمرار بالقيام بواجبها الوطني والانساني تجاه المواطنين والوطن”.