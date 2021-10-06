مستشفى رفيق الحريري: حالتا شفاء ولا وفيات

أفاد التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:

* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 42 فحصا.

* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24.

* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 1.

* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 2.

* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1371 حالة شفاء.

* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10

* حالات وفاة: 0

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

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