مستشفى رفيق الحريري: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا و156 حالة شفاء

مستشفى رفيق الحريري الجامعي - بيروت حيث يخضع المصابين بفيروس كورونا للحجر الصحي
مستشفى رفيق الحريري الجامعي - بيروت حيث يخضع المصابين بفيروس كورونا للحجر الصحي

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صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 وجاء فيه: “أجرى المستشفى 152 فحصا مخبريا، جاءت كافة الفحوصات سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة.

بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 5 إصابات.

تم استقبال 10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثلت 7 حالات للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 156 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام
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