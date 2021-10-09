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مستشفى رفيق الحريري: لا وفيات

منذ 56 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 10 حالات حرجة لديه‎.‎

وجاء في التقرير‎:‎

‎- ‎عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 110‏
‎- ‎عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 18‏
‎- ‎عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1‏
‎- ‎عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0‏
‎- ‎مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1376‏
‎- ‎عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0‏
‎- ‎عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10‏
‎- ‎حالات وفاة: 0‏

وأشار الى ان “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف ‏‏01832070‏‎”.‎

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