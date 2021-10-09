مستشفى رفيق الحريري: لا وفيات

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 10 حالات حرجة لديه‎.‎

وجاء في التقرير‎:‎

‎- ‎عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 110‏

‎- ‎عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 18‏

‎- ‎عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1‏

‎- ‎عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0‏

‎- ‎مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1376‏

‎- ‎عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0‏

‎- ‎عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10‏

‎- ‎حالات وفاة: 0‏

وأشار الى ان “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف ‏‏01832070‏‎”.‎