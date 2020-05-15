مستشفى رفيق الحريري: ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بفيروس كورونا

أجرى فريق طبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي برئاسة رئيس دائرة الطب النسائي والولادة الدكتور ربيع شاهين، عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس “كورونا”، تحت إجراءات احترازية مشددة في غرفة عمليات طوارئ كورونا، بالتعاون مع فريق طب الأطفال والطاقم الطبي والتمريضي في طوارئ كورونا.

وكانت المريضة قد نقلت إلى المستشفى بعد أن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس عن طريق الفحوصات الروتينية المتبعة التي يتم إجراؤها قبل الولادة. وبحسب ما يؤكده الطبيب المراقب، إن “صحة المولود جيدة وقد أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال لحين التأكد من عدم إصابته بكورونا. أما الأم فوضعها مستقر وقد نقلت إلى غرفة العزل داخل المستشفى لوضعها تحت المراقبة الطبية ومتابعة حالتها من قبل الفرق الطبية المختصة”.

وذكر بيان للمستشفى الى ان “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897961”.