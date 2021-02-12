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مستشفى رفيق الحريري يتسلم الدفعة الأولى من لقاح كورونا

12 - فبراير - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، استلام الدفعة الأولى من لقاح “فايزر- بيونتك” المضاد لـ “كوفيد-19” التي سيتسلمها المستشفى من وزارة الصحة العامة بعد ظهر غد السبت باعتباره أحد مراكز التلقيح الرسمية المعتمدة من الوزارة.

وسيتم تخزين هذه اللقاحات فور استلامها في برادات معدة وفقا لمعايير الحفظ المطلوبة، للمباشرة صباح الأحد 14 شباط بحملة التلقيح الأولى ضد الوباء للعاملين في مجال الرعاية الصحية من داخل المستشفى.

وأثناء إطلاق هذه الحملة سيقوم فريق من الاختصاصيين المدربين بتقديم شرح مفصل عن مراحل أخذ اللقاح والإجراءات المعتمدة داخل المركز.

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