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مستشفى رفيق الحريري: 10 اصابات ولا وفيات

17 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 17 - يونيو - 2021 8:32 مساءً
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، جاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19:
Pfizer: 456
AstraZeneca: 183.

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 379 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1196 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4.

– حالات وفاة: 0.

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة:
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتسآب 70056182”.

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