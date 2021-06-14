الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستشفى رفيق الحريري: 12 اصابة جديدة و5 حالات حرجة

14 - يونيو - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 666
AstraZeneca: 217

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 336 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 12

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1194 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070، رقم الواتساب 70056182”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البنك الدولي
    زيارة مرتقبة لوفد رفيع من البنك الدولي لدعم الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح
    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    كورونا في لبنان.. الإصابات تحلّق بشكل مقلق!
    حريق هائل في أحد معامل السجاد في الجنوب (فيديو)

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد