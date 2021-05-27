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مستشفى رفيق الحريري: 19 اصابة و13 حالة حرجة

27 - مايو - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:
Pfizer: 312
AstraZeneca: 280

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 286 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1178 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.

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