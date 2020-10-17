مستشفى رياق يعلن البدأ بتحضير مخزون بلازما من متعافين من كورونا لمعالجة المصابين

أعلنت إدارة مستشفى رياق، في بيان، أن المستشفى باشر بتحضير مخزون “البلازما” من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، لاستخدامه في علاج المصابين بالفيروس، لافتة إلى أن من يرغب في التبرع يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: أن يتراوح عمره ما بين 17 و60 سنة، لا يشكو من أي مرض مزمن، أن يكون قد أصيب بالفيروس منذ 5- 6 أسابيع قبل التبرع.

وتوجهت إلى من يود التبرع مطمئنة: “التبرع بالبلازما PLASMA إجراء بسيط وغير ضار، ولا يحتاج إلى أكثر من عشر دقائق، وبذلك تكون قد ساهمت بإنقاذ حياة إنسان يمكن أن يكون أخاك في الدين أو نظيرك في الخلق”.

كما دعت المواطنين إلى “التعاون والتضامن في هذه المرحلة التي بدأت تنذر بتصاعد وتفشي الوباء، وأخذ الحيطة واعتبار الإمداد بالمصل هو عمل إنساني واجتماعي وديني”.