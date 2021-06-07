مستشفى سيدة المعونات: التوقف عن اجراء الفحوصات الخارجية لـ3 ايام

أعلنت ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل في بيان، انه “بسبب النقص الحاد في المستلزمات المخبرية في البلد، يتوقف المستشفى عن اجراء الفحوصات الخارجية في مختبره لتلبية حاجة مرضاه، وذلك إعتباراً من اليوم ولغاية ثلاثة ايام من تاريخه”.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان وانهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي الذي أصبح عملة نادرة، تتهاوى الأوضاع الصحية في لبنان ما ينذر بكارثة خطيرة، لا سيما مع انقطاع الادوية والمستلزمات الطبية ووضع المستشفيات والمختبرات، الذي أصبح في حالة يرثى لها.

وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب النائب عاصم عراجي أكد أن “الوضع الطبي في لبنان صعب جدا، الدواء مقطوع، المستلزمات الطببية تباع على دولار السوق السوداء، لدينا أزمة أطباء وممرضين وممرضات، نقص كبير في المستلزمات الطبية، فقدان للدواء من ضمنهم البنج للعمليات”.

وأشار إلى أن “كل هذا الواقع متعلق بوضع البلد بشكل عام، وإذا لم تتشكل حكومة سريعة تقوم بالإصلاحات، فلن نستطيع الإنطلاق وسنظل من كارثة إلى كارثة، لأن الواقع مرير”.

وأوضح عراجي أن “مصرف لبنان لم يعد قادرا على التسديد وعلى الاستمرار بدعم الدواء بهذا الشكل، وإذا لم تتشكل حكومة في الأسابيع المقبلة، ومصرف لبنان لم يلبي كل هذه الطلبات يعني ذلك أننا أمام وضع صعب كثيرا، الأدوية مفقودة من الأسواق وهي مهمة لأمراض الدماغ القلب والضغط، المستلزمات الطبية مفقودة والموجودة تباع على دولار السوق السوداء، الوضع صعب جدا”.