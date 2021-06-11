مستشفى سيدة المعونات: لن نشارك في ماراثون "فايزر"

أفادت المعلومات أن مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل غير مشارك في ماراثون ” فايزر” ليومي السبت 12 والاحد 13 حزيران الجاري خلافا لما جاء في نشرة وزارة الصحة حول المراكز المشاركة في هذا الماراتون في المحافظات اللبنانية.

وتنظم وزارة الصحة العامة ماراتون فايزر الثالث، “وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح لعمر 55 عاما وما فوق، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة لأقل من 55 عاما، يومي السبت والأحد في 12 و13 الحالي في كل المحافظات اللبنانية من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء”.

وفي هذا الاطار، اعلن رئيس مجلس ادارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور احمد الصمدي عن انطلاق ماراثون فايزر للتلقيح ضد كورونا في المستشفى نهاري السبت والاحد، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء”.

ولفت الى ان “الفئات العمرية المستهدفة هي من 55 عاما وما فوق، وأقل من 55 سنة لذوي الاحتياجات الخاصة، على ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم”.

وأكد الصمدي ان “كل الترتيبات اللوجستية في المستشفى اصبحت جاهزة تحضيرا لنهاري السبت والاحد وان اعداد اللقاحات ستكون مفتوحة بحسب استقبالنا لاعداد الملقحين”، مشيرا الى انه تم فتح الطابق الثاني في مركز اللقاحات المعتمد في المستشفى كما انه تم زيادة اعداد الموظفين لمواكبة التلقيح منذ استقبال المريض الى تسجيله وتلقيه اللقاح ومراقبة حالته”.

كما أعلن مدير مستشفى جزين الحكومي الدكتور شربل مسعد، انه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، سينطلق ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا (نوعية اللقاح pfizer) يومي السبت 12/6/2021 والاحد 13/6/2021. ابتداء من الساعة 00:8 صباحا ولغاية الـ 00:6 مساء. واوضح ان الفئة العمرية المستهدفة: 55 سنه وما فوق، وأقل من 55 سنة لذوي الاحتياجات الخاصة على ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الإجتماعية الخاصة بهم.

وأعلن مدير مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية الدكتور حسن وزني، أنه “بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، سيتم اطلاق ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا (pfizer) وذلك يوم السبت والاحد المقبلين، بدءا من الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء. أما الفئة العمرية المستهدفة فهي من 55 عاما وما فوق، وأقل من 55 سنة لذوي الاحتياجات الخاصة على ان يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.