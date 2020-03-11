مستشفى سيدة المعونات: 10 إصابات بفيروس كورونا من طاقمنا

صدر عن مستشفى سيدة المعونات الجامعي البيان التالي:

“في ظل تفاقم فيروس كورونا، يعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي التالي:

1- بعد الانتهاء من اجراء الفحوصات المخبرية على العاملين فيه والذين كانوا على تواصل مباشر مع أحد المرضى المصابين، تبيّن إصابة 10 أشخاص من طاقمه.

2- إن جميع العاملين الذين شخّصوا بإصابتهم بالفيروس لم يظهروا أي عوارض مرتبطة وهم بصحة جيدة. وتم استقبالهم في قسم جُهّز لهم خصيصا وتم عزله نهائيا عن المستشفى وتتم مرافقتهم ومتابعتهم من قبل فريق طبي وتمريضي خاص طوال فترة حجرهم الصحي.

3- ما زال يتواجد في المستشفى أحد المرضى الذي أصيب بفيروس كورونا وهو في حالة حرجة وتتم متابعته في إحدى غرف العزل.”