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مستشفى سيدة زغرتا توضح حقيقة وفاة 3 أشخاص

14 - مارس - 2021
مستشفى سيدة زغرتا
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صدر عن ادارة مستشفى سيدة زغرتا البيان التالي:

“بعد وفاة ثلاث مرضى فجر الأحد في قسم العناية الفائقة لمرضى كورونا وبأوقات متفاوتة وبعد الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الاعلام توضح الآتي

أولا : لم ينقطع التيار الكهربائي عن المستشفى أبداً

ثانيا : لم ينقطع الأوكسيجين عن المرضى في المستشفى وكانت مصادر الطوارئ البديلة جاهزة . كما ان قسم العناية الفائقة مجهز بمصدر ثالث في حال الطوارئ القصوى.

ثالثا : لقد قام وفد من وزارة الصحة على الفور بزيارة المستشفى وقامت بالكشف على ملفات المرضى وعلى وضع الأوكسيجن في المستشفى وسنترك لوزارة الصحة شرح ما جرى ومتابعة الموضوع”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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