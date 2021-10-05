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مستشفى صيدا الحكومي يناشد وزارة الصحة

5 - أكتوبر - 2021
مستشفى - تعبيرية

مستشفى

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أعلنت ادارة مستشفى صيدا الحكومي الجامعي في بيان، أنه “في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها البلد، والمستمرة في التزايد سوءا وطالت كل القطاعات لا سيما الاستشفائي الذي نحن جزء أساسي منه، تتوجه إدارة المستشفى الى وزارة الصحة العامة وجميع السلطات الرسمية ونواب المدينة وفاعلياتها، لدعم هذا الصرح الطبي العريق والوقوف الى جانب كادره الطبي والإداري الذي بدأ بالإضراب منذ أسبوع نتيجة عدم توافر الرواتب والشح في المستلزمات الطبية، والسبب يعود الى ان جميع النفقات المالية تصرف لتأمين حاجات المستشفى”.

وشكرت ادارة المستشفى “كل من دعمنا في المرحلة السابقة – إذ أن هذا الصرح يعاني من صعوبات عدة ألمت به – لكي نتمكن مجددا من تأدية واجبنا المهني والإنساني في أقرب وقت”.

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