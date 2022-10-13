مستشفى عبدالله الراسي: 13 حالة كوليرا وضعها مستقر

دعا مدير مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي الدكتور محمد خضرين، في بيان، المواطنين في البلدات التي تظهر فيها حالات كوليرا الى “عدم استعمال المياه في منازلهم”، مشددا على “الوقاية”.

وقال: “لدينا في المستشفى 13 حالة بين مثبتة ومشتبه فيها، واوضاع المصابين الصحية مستقرة، ولم تحصل اي حالة وفاة”.

وكان قد زار في وقت سابق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، مصنع Serum & Solutions للأمصال في بلدة سرعين التحتا.

وفي ختام الجولة على أقسام المصنع، قال الأبيض: “زرنا أحد مصانعنا الوطنية واطلعنا على قدرته وجهوزيته للمواكبة في حال تفشي وباء الكوليرا”.

وأضاف: “نحن وشركاؤنا الدوليون سعداء بالزيارة للاطلاع على المستوى المتقدم في الصناعة الدوائية، وهو مصنع أخضر Ecco freindy عالي الجودة وعلى درجة عالية من الجهوزية، والكميات المتوفرة في المصنع تكفي حاجات السوق لفترة طويلة”.