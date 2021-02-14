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مستشفى عين وزين: بدء استقبال الراغبين بالتلقيح اعتباراً من غدٍ الاثنين

14 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 7:43 مساءً
مستشفى عين وزين

مستشفى عين وزين

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أعلن مستشفى “عين وزين ميديكال فيلدج”، في بيان، استمرار التدريبات الميدانية والعملية في مركز التلقيح ضد فيروس كورونا قبل الإعلان رسميا عن بدء العمل في المركز لاستقبال أهلنا الراغبين بالحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، اعتبارا من يوم غد الإثنين.

وأعلن “ستمرار الإجتماعات اليومية سواء مع وزارة الصحة العامة للاطلاع على آخر المستجدات، ومع خلية الأزمة المركزية في الشوف، ومع مؤسسة فرح الإجتماعية وخلايا الأزمة المحلية، بهدف التواصل مع المجتمع ومع أهلنا لنشر التوعية ولتسهيل عملية تسجيل الأسماء عبر منصة وزارة الصحة العامة.

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