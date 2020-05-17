مستشفى مشغرة الحكومي: الفحوص التي أجريت داخل المستشفى جاءت نتائجها سلبية

مستشفى مشغرة الحكومي
مستشفى مشغرة الحكومي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أوضحت إدارة مستشفى مشغرة الحكومي في بيان أن “الفحوص التي أجريت داخل المستشفى في أقسام طوارئ فيروس كورونا جاءت نتائجها سلبية، والأخبار التي يتم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة كورونا في المستشفى عارية من الصحة، وتلقفها في شكل عشوائي ونشرها دون دراية يثير الذعر بين الناس”.

وجاء البيان التوضيحي للمستشفى، بعد شيوع أخبار بأن المستشفى استقبل حالة مصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من الخارج، علما ان الحالة التي تم الحديث عنها نقلت من المطار مباشرة إلى مستشفى رفيق الحريري لإجراء الحجر اللازم. ودعت الادارة الجميع الى توخي الدقة في نشر الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية فقط.

في سياق متصل، أجرى فريق من وزارة الصحة فحوص pcr لـ50 مواطنا من بلدتي البيرة والرفيد في قضاء راشيا الوادي، جاءت نتائجهم سلبية، إثر ثبوت إصابة في الرفيد واختلاطها مع اخرين.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام
شاهد أيضاً

وسط مخاوف من الفشل… لبنان يتحضر للجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد…

وزارة الصحة: تسجيل 11 حالة جديدة بفيروس كورونا 6 لوافدين و5 لمقيمين والمجموع 902…

وزير التربية “طارق المجذوب”: تمديد مراحل رفع التعبئة سيؤدي لتأجيل فتح…

الدولار يسجل انخفاضاً اليوم.. وتوقيفات في مكاتب تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية