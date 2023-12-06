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"كخطوة إحتجاجية أولية".. موظفو مستشفى الحريري يعلنون الإضراب

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2023 7:09 مساءً
مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي

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أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد الحريري الحكومي الجامعي، في بيان اليوم، أنه “نتيجة لإستمرار الإدارة العامة للمستشفى في تجاهل حق الموظف بالحصول على راتبه، وتقاعس الإدارة المالية للمستشفى بالمتابعة لإتمام عملية تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين كما يجب، فإننا وبناء على ذلك وبعد مرور أسبوع على بداية شهر كانون الاول وفي ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، نعلن بإسم موظفي المستشفى عن إضراب وإقفال كافة الأقسام الخارجية نهار غد الخميس مع استمرار الخدمة للمرضى المقيمين على أن يتلى بيان بإسم الموظفين المعتصمين عند العاشرة صباحا داخل المستشفى”.

وأشار البيان إلى أن “هذا الاعتصام سيكون ليوم واحد كخطوة إحتجاجية أولية، نأمل ألا نضطر لإتخاذ خطوات تصعيدية أكثر في الأيام القادمة في حال عدم إيجاد حل جذري لأزمة المستشفى الإدارية والمالية، مع الشكر والتقدير لجهود معالي وزير الصحة ولرئيس الاتحاد العمالي العام الذين لم يقصروا بجهد لتذليل العقبات وتحصيلنا لرواتبنا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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