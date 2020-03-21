مستشفيات مناطقية وإجراءات أمنية للحد من “كورونا”

مع ازدياد مخاطر وباء كورونا على اللبنانيين كما على دول العالم، تستنفر الدولة بكل أجهزتها الطبية والعسكرية لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره، لأن لا قدرة للبنان على استيعابه اذا ما بلغ المستوى الذي وصل إليه في ايطاليا او غيرها من الدول الأوروبية، ولذلك فإن التشدد في مطالبة اللبنانيين بمواصلة الحجر المنزلي الطوعي هو العلاج الوحيد في مثل هذه الحالات.

وقد ناشد وزير الصحة حمد حسن بعد أن بلغ لبنان المرحلة الثالثة، الجميع للعمل سويا لتبديد الهواجس “لأننا كلنا مسؤولون عن احتواء الأزمة”، كاشفا في مؤتمر صحافي عن عدم وجود عراقيل في موضوع توفير المال اللازم بعد تحرير مبلغ الثلاثين مليون دولار وموافقة الحكومة اللبنانية على شروط البنك الدولي من دون أي تحفظ.

في غضون ذلك أكدت آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة ومستشفى رفيق الحريري الجامعي ان عدّاد الإصابات إلى تزايد مستمر بسبب عدم توفر العناية الوقاية في بعض المناطق، مع ضرورة الإشارة إلى أن بين المصابين ٨٤ لبنانيا، والبقية من جنسيات مختلفة.

مصادر وزارة الصحة كشفت عبر “الأنباء” عن اجراءات صارمة ستظهر مفاعيلها في الايام المقبلة من خلال الطلب من الجيش والقوى الأمنية منع كل التجمعات على أشكالها وفي كل المناطق اللبنانية تحت طائلة تنظيم محاضر وإلزام المخالفين بدفع غرامات مالية.

كما أكدت المصادر تجهيز ١٤ مستشفى في جميع المناطق واستعداد معظم المستشفيات الخاصة لاستقبال المصابين ابتداء من يوم الاثنين، وذلك تحسبا لزيادة العدد وهذه المستشفيات تضم قرابة ٥٠٠ سرير.

من جهتها، أعربت مصادر دار الفتوى عبر “الأنباء” عن أسفها لأن “البعض من المؤمنين خالفوا قرار المفتي عبد اللطيف دريان، الذي جدد مطالبته بالتزام قرار دار الافتاء أسوة بالدول الاسلامية التي أقفلت ٨٠ ألف مسجدا، وضرورة التقيد بهذا الواجب الشرعي حفاظا على الانسان في لبنان”، مجددة الدعوة الى اقفال كل المساجد.

مصادر طبية ناشدت عبر “الأنباء” بضرورة الإبلاغ عن أي إصابة تلافياً للوصول إلى المرحلة الرابعة من انتشار الفيروس، مشيدة بالمبادرات الداعمة للمستشفيات وخاصة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في هذه المرحلة.