مستكملا إعلان مرشحّي القوات… جعجع: تفاهم مار مخايل أوصل لبنان الى جهنّم

شنّ رئيس حزب القوات االبنانية سمير جعجع هجوما على تفاهم التيار الوطني الحر وحزب الله معتبرا أن هذا التفاهم خرّب لبنان.

كلام جعجع جاء خلال إعلانه مرشح “القوات اللبنانية” عن المقعد الأرثوذكسي في زحلة حيث قال : تفاهم مار مخايل خرب لبنان وهو تفاهم في الحقيقة لا علاقة له بمار مخايل، له علاقة بالشياطين التي دعسهم مار مخايل” معتبرا ان ” هذا التفاهم شتّت العائلات وغرّب الناس وحرمهم أبسط مقومات العيش وأخذ لبنان إلى جهنّم التي نحن فيها اليوم”

مرشّحًا المحامي الياس اسطفان عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة زحلة، رأى جعجع ان هناك طريقتين للتعبير إمّا الشارع أو صندوقة الاقتراع، في الشارع يمكننا التعبير فقط وعبر صندوقة الاقتراع يمكننا التعبير والتغيير، و من هنا أهمية انتخابات 2022 ومن غير المعقول أن يكون هناك معركة إلى هذا الحد مصيرية وكبيرة ومحقة ولا تكون زحلة في وسطها وعزها وصلبها، مشدّدا على ان الإنقاذ يجب أن يكون من خلال أشخاص مشهود لهم، نزيهين محترمين مخضرمين قادرين على حمل همومكم موجودين ضمن مجموعة كبيرة قادرة أن تحمل مشروع الإنقاذ المطلوب.

وختم جعجع: ” في زحلة جورج عقيص والياس اسطفان قادران من خلال ثقتكم أن يضعا زحلة في صلب القرار الوطني وتكون زحلة كالعادة حاملة الراية في معركة الإنقاذ المقبلة”.