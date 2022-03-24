الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستندات مزورة ووهمية للحصول على جوازات سفر

24 - مارس - 2022
جوازات سفر

جوازات سفر

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

إنفاذاً للإجراءات التنظيمية الموضوعة من أجل الحصول على جواز سفر، تقوم المديرية العامة للأمن العام باستقبال كل الطلبات التي تستوفي الشروط المحددة لذلك.

بعد التدقيق بالطلبات المقدمة، تبين أن البعض يستحصل على مستندات مزورة ووهمية عن سابق إدراك ومعرفة، أو أنه يقع ضحية استغلال من بعض الأشخاص المخادعين الذين يقومون بتزويد هؤلاء المواطنين بهذه المستندات المزورة وإيهامهم بصحتها لقاء مبالغ مالية. وقد تم تبعاً لذلك، توقيف بعض الأشخاص، فيما تمّ تسطير بلاغات بحث وتحر بآخرين معنيين في موضوع التزوير.

بناء عليه، تحذر هذه المديرية جميع المواطنين من مغبة الإقدام على مثل هذا الأمر أو الوقوع في شرك بعض الأشخاص الذين يمارسون هذه النشاطات الإحتيالية، منعا لتورطهم بأعمال غير قانونية، سيما وإن هذه الأعمال تنطوي على جرائم جزائية تعرض جميع مرتكبيها لإجراءات ادارية وملاحقات قانونية، وتطلب منهم الاتصال فورا من أي هاتف ثابت أو خلوي على الرقم 1717 أو الرقم 130 أو التقدم من أقرب مركز أمن عام، للإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا يتفشّى من جديد والإصابات تحلّق!
    وزير الزراعة عباس الحاج حسن
    وزير الزراعة: لتوقيف أي شاحنة تنقل حطباً وأشجاراً
    بدء العمل على نظام المعلومات الجغرافية في عكار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
    الدولار
    انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟