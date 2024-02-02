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مستندات مزوّرة تستهدف كنعان.. والأخير: غير صحيحة ومفبركة

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2024 9:57 صباحًا
النائب إبراهيم كنعان

النائب إبراهيم كنعان

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان، البيان الآتي:

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمستندات ثبت تزويرها قضائياً وإدارياً تزعم تحويل النائب كنعان أموال للخارج.

إن هذه المستندات غير صحيحة ومزوّرة ومفبركة وسبق وروّجها البعض قبل سنوات، وفي اكثر من مناسبة لمحاولة استهداف النائب كنعان والتشويش على عمله الوطني والرقابي والتشريعي، وكانت محط ملاحقة قضائية بناء على الإحالة (6650/2021)وادعاء أمام النيابة العامة الاستئنافية وقاضي التحقيق الأول وصدر فيها حكم بالتزوير والقدح والذم والتشهير في ٨ تموز ٢٠٢١.

لذلك، يحذّر المكتب الإعلامي من أن نشر هذه المستندات الثابت تزويرها قضائياً وادارياً أو التداول بها، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيق “واتساب”، يشكّل مخالفة قانونيّة ويعرّض الناشرين والمتداولين للملاحقة القضائيّة لمخالفتهم حكماً قضائيّاً، وارتكابهم جناية استخدام المزوّر مع سابق تصوّر وتصميم.

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