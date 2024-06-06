مستودعات جابر: هذا العمل الإرهابي لن يزيدنا إلا عزيمة للنهوض من جديد

أوضحت مستودعات جابر للبضائع الالمانية في بيان، إثر الغارة على وادي جيلو، أن “عبثاً يتجدد الاعتداء الصهيوني على جنوبنا الحبيب، متسللاً إلى ليالينا الآمنة ليزرع فيها الدمار والخراب. وفي هذه الليلة، كانت لمستودعاتنا حصّة من هذا العدوان الغاشم، فاشتعلت النيران فيها حاملة معها أحلامنا وآمالنا. وقد ودمرت واتت النيران جراء الغارة على مئات الاف الدولارات من اجهزة كهربائية ومنزلية وغيرها، نتيجة الغارات المعادية”.

واعتبر أن “العدو لا يعرف إلا لغة العنف والتدمير”، مؤكدا أن “كل ما نملكه وما خسرناه نتيجة هذا العدوان، لا يقاس أبدًا بما يقدمّه المجاهدون من تضحيات جسام ودماء زكية في مواجهة العدو الإسرائيلي دفاعًا عن الشرف وحفاظًا على كرامة الشعب والوطن”.

ختم البيان: “إن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يزيدنا إلا عزيمة وإصرارًا على النهوض من جديد، وإيمانًا أن المقاومة السبيل الوحيد لردع هذا العدوان واستعادة حقوقنا. نتقدم بخالص التقدير لطواقم الإنقاذ والإسعاف التي عملت بجد وتفانٍ لرفع الأنقاض وإطفاء الحرائق، مظهرةً أسمى معاني البطولة والشجاعة”.