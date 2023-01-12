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مستوردو السيارات المستعملة إلى الشارع.. وهذه مطالبهم!

منذ 15 دقيقة
احتجاج مرتقب لمستوردي السيارات المستعملة

احتجاج مرتقب لمستوردي السيارات المستعملة

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دعا نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي، “المستوردين للإستعداد للنزول على الأرض يوم الثلاثاء المقبل بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، والتحرك لإحقاق الحق وإنصاف القطاع الذي يعيل آلاف العائلات اللبنانية”.

قزي أكّد أن هذا التحركّ يأتي “رفضًا للتسويف والمماطلة والالتفاف على تنفيذ الإجراءات المتخذة لإنصاف قطاع السيارات المستوردة، خصوصًا إعتماد دولار جمركي بـ8000 ليرة لكل السيارات التي لديها بوالص شحن قبل 1 كانون الأول 2022، ومن أجل المطالبة بالعودة الى الشطور المعتمدة سابقاً كأساس لاستيفاء الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة المستوردة”.

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