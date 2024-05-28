مستوطنون إسرائيليون مصدومون.. رسالة واتساب من أنصار حزب الله!

كشف “عميت سوفير” رئيس المجلس الإقليمي الإسرائيلي في “ماروم هجليل”، عن تلقيه رسائل واتساب تضع على صورتها الرئيسية علم حزب الله، وفقاً لما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضح موقع “0404” والقناة 14 الإسرائيليان، أن سوفير تلقى رسائل تهديد هذا الصباح، على ما يبدو من منظمة حزب الله، وجاء فيها “إلى مستوطني الشمال، نحن نضرب المنازل التي يختبئ فيها الجنود فقط، إذا استمر القتال في غزة. إذا لم تتوقف الحرب، لن يبقى لكم منازل”.

وفي رسالة أخرى ، جاء فيها “غالانت (وزير الدفاع الإسرائيلي) يبيعكم الأوهام بأنه يعد بإزالتنا، نحن هنا إلى الأبد. لن يتغير شيء هنا في الشمال بعد الأول من سبتمبر إذا لم يتوقف العدوان على غزة.

من جهته ردّ سوفير على هذه الرسائل قائلا حزب الله لا يخيفنا، الكرة ليست في يده، بل في يد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها. لقد سبق أن قلنا عدة مرات أننا تحلى بالصبر، لكن على الحكومة ألا تفسر صبرنا على أنه موافقة على وضع ينهار فيه الاقتصاد ويفقد الشمال سكانه.

وأضاف أتوقع من الحكومة أن تعيد الأمن إلى الشمال وأن تتخذ إجراءات تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للجميع.

في سياق متصل، أعلن مسؤولو مستوطنة مرغليوت، شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود اللبنانية، الانفصال التام عن الحكومة الإسرائيلية، لأنها أصبحت بحاجة للحماية من الجيش الإسرائيلي، أكثر منه من حزب الله.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية الاثنين أن رئيس المستوطنة إيتان دافيدي طالب بإجلاء الجنود وإغلاق المستوطنة قائلا «ليست هناك حاجة للاحتراس من حزب الله، بل من الحكومة الإسرائيلية التي تحطّم الموشاف بقواتها.