مسرح كركلا يسطع عالميًا.. انضمام إلى الجمعية العالمية وتعزيز العلاقات الثقافية مع الصين

استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه بالمكتبة الوطنية – الصنائع، المخرج إيڤان كركلا، الذي قدّم للوزير آخر إنجازاته بمشاركته في منتدى بكين لفنون الأداء.

وخلال المنتدى، انضمّ مسرح كركلا، نظرًا لسمعته العالمية وإنجازاته الثقافية، إلى “الجمعية العالمية لتطوير الإنتاجات الفنية وتبادل الثقافات”، ما يُعزز حضور لبنان على الساحة الثقافية الدولية.

وأشاد الوزير سلامة بمسيرة مسرح كركلا ودوره الريادي، مؤكّدًا دعم الوزارة الكامل لمشاريعه المستقبلية، لا سيما مشاركاته الفنية في الصين، لما لذلك من أثر في تعزيز العلاقات الثقافية بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف سلامة أن نجاح مسرح كركلا يشكل نموذجًا للتميز اللبناني في العالم ويعكس الإبداع الثقافي الوطني على الساحة الدولية.